Fenerbahçe'ye Derbi Öncesi İyi Haber

Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray derbisine tek eksikle gidiyor. Sarı lacivertlilerde sezonu kapatan Fernandao dışında eksik bulunmuyor.



Hafta arasında zorlanmaya bağlı olarak sakatlık yaşayan Simon Kjaer de derbide oynayabilecek duruma geldi.



Sarı lacivertli taraftarlar da Türk Telekom Arena'da kendilerine ayrılan bölümdeki tüm biletleri tüketti. Fenerbahçe taraftarı Ülker Stadyumu'ndaki buluşmanın ardından yoğun güvenlik önlemleriyle stada götürülecek.