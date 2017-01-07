İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçti.
Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test 11.00'de başladı ve 2 ayrı grup halinde yapıldı. Bu arada kaleciler, takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
ANTALYA / DHA (fotoğraflı)
Fenerbahçe'ye Dayanıklılık Testi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçti.
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