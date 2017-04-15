Fenerbahçe'ye Bir Ekici Daha!

Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler yaptıkları değerlendirmede temel problemin orta sahada olduğu tespitinde bulundu.



Yeni sezonda mücadeleci, agresif ve yaratıcı bir orta saha üzerinde çalışmalar yapılıyor. Mehmet Topal ve Souza ikilisiyle iki sezonda ofansif anlamakta sıkıntı yaşayan takımda yeni sezonla birlikte bu tablo değişecek. Eğer Souza takımda kalırsa bu iki isimden en fazla bir tanesi forma giyebilecek. Prensip anlaşmasına varılan Mehmet Ekici de yeni sezonda takıma katılacak.



Yönetim bu transfere rağmen yine önemli bir orta saha oyuncusunu kadroya katmaya çalışacak. Bütçe ve şartların el verdiği ölçüde takımın hücumlarını yönlendirebilecek bir oyuncu arayışına girilmiş durumda. Sarı lacivertliler Ekici ile birlikte merkez orta sahaya iki isim katmayı planlıyor. Bu transferlerin ardından takımın oyun yapısı ve karakterinin değişmesi hedefleniyor.



Orta sahaya yapılması planlanan iki transferle birlikte Ozan ve Salih'in forma giyme şansları da iyice azalmış durumda.



Teknik direktör Advocaat da yönetime sunduğu raporda iki futbolcunun mevcut yapısıyla takıma katkı sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti.



Kaynak: Skorer