Fenerbahçe'ye Arnavutluk'tan Transfer

Fenerbahçe, atletizmde 28 yaşındaki Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Arnavut atlet, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 6-7 Haziran'daki Süper Lig yarışlarında piste çıkacak



Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şubesi, 28 yaşındaki Arnavut atlet Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 5 Kasım 1988 doğumlu Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.



Orta mesafe stilinde Arnavutluk Ulusal rekorunun sahibi olan atletin, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğu ve ülkesine bu şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırdığı belirtildi.



Luiza Gega'nın, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı da duyuruldu.



