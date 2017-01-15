Fenerbahçe'ye, Adanaspor Maçı Öncesi Büyük Şok

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 19: 00'da Adanaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarların maça olan düşük ilgisi yönetimi



Fenerbahçe'de, bu akşam Adanaspor ile oynanacak maç öncesinde taraftarın maça olan ilgisinin azlığı kafalarda soru işareti yaratıyor.



Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe - Adanaspor maçına saatler saatler kala yalnızca 2 bin 500 adet bilet satıldığı belirtildi.



Fenerbahçe - Adanaspor maçı öncesi sakat, cezalı ve eksik futbolcular



Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike kadro dışı, Simon Kjaer ve Volkan Şen ise sakat, ayrıca Van Persie'nin de durumu şüpheli ve bu maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Moussa Sow ise Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bu maçta oynayamayacak.



Adanaspor'da ise Renan Diniz sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe - Adanaspor maçı muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Karavaev, Lens, Fernandao



Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Ousmane Viera, Didi, Mauricio Ramos, Bekir Yılmaz, Renan Fouginho, Tevfik Aladağ, Roni, Koman, Magaye Gueye