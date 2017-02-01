Fenerbahçe'ye 2 Milyon Euro Yetmedi!

FutbolArena - Fenerbahçe yönetimi Advocaat'ın ısrarı üzerine elindeki 2 milyon euroluk bütçe ile listesindeki Lucas Lima, Christian Cueva ve de Arrascaeta'yı transferini sonlandırmak için yoğun mesai harcadı.



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın talebi doğrultusunda orta sahaya yaratıcı bir isim transfer etmek isteyen yönetim son bir hamle olarak Brezilya'ya çıkarma yapmıştı. Finansal kriterler sebebiyle 2 milyon euroluk bonservis ödeme bütçesi bulunan sarı-lacivertli kulüp, görüşülen üç isimde de yüksek maliyetlere takıldı. Yönetimin transfer listesi sırasıyla şu şekildeydi: Lucas Lima, Christian Cueva ve de Arrascaeta



LİSTE BAŞI LUCAS LİMA



Fenerbahçe'nin Güney Amerika çıkarmasında listenin ilk sırasında yer alan isim Lucas Lima oldu. Lucas Lima, Fenerbahçenin teklifine sıcak baksada kulübü Santos oyuncusuna yüksek bedelli bonservis bedeli istemesi transferi imkansıza kıldı.



SONRAKİ HEDEF CHRİSTİAN CUEVA



Lucas Lima transferini sonuçlandıramayana Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi Sao Paulo forması giyen Christian Cueva oldu. Perulu futbolcu ve kulübü ile uzun süren pazarlıklara girişen Fenerbahçe yönetimi yine yüksek bonservis sorununu aşamadı.



Listenin 3. sırasında ise Uruguaylı Giorgian de Arrascaeta yer aldı. Cruzeiro'lu futbolcu için de benzer şekilde istenen rakamlar 10 milyon euroyu bulunca Fenerbaçe Güney Amerika çıkarmasından eli boş döndü.