Fenerbahçe Yarı Finale Yükseldi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 102-64 yenen Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.



Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu kıran kırana geçerken, bu periyodu sarı-lacivertli ekip 24-23 önde tamamladı.



İkinci periyotta biraz daha iyi oynayan Fenerbahçe, devreye 49-43 önde girdi. Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve bulduğu sayılarla birden farkı açan Fenerbahçe, bu periyotu 74-55 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da etkili oyununu sürdüren ve üst üste sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler maçı 102-64 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. Maçın en skorer oyuncusu 24 sayıyla Fenerbahçe'den Candace Parker oldu.



Salon: Edip Buran Spor Salonu



Hakemler: Murat Biricik, Murat Ciner, Hüseyin Çelik



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Marissa Coleman 19, Danieelle Marie Robinson 5, Nilay Kartaltepe 3, Gintare Petronyte 19, Nevin Nevlin 7, Farhiya Abdi 6, Şeyma Kutun 2, Yaren Uslular 3



Fenerbahçe: Jantel Lavender 10, Candace Parker 24, Birsel Vardarlı Demirm 11, Alexandria Quigley 15, Anastasiya Veramey 11, Pelin Bilgiç 13, Melis Gülcan 6, Esra Ural 6, Melisa Korkmaz 4, Merve Arı 2



1. Periyot: 23-24 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 43-49 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 55-74 (Fenerbahçe lehine)