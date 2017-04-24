Fenerbahçe Yarı Finalde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nı deplasmanda 102-64 yenen Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.



Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu kıran kırana geçerken, bu periyodu sarı-lacivertli ekip 24-23 önde tamamladı. İkinci periyotta biraz daha iyi oynayan Fenerbahçe, devreye 49-43 önde girdi. Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve bulduğu sayılarla birden farkı açan Fenerbahçe, bu periyotu 74-55 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da etkili oyununu sürdüren ve üst üste sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler maçı 102-64 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. Maçın en skorer oyuncusu 24 sayıyla Fenerbahçe'den Candace Parker oldu.



Salon: Edip Buran Spor Salonu



Hakemler: Murat Biricik xx, Murat Ciner xx, Hüseyin Çelik xx



Mersin Büyükşehir Beledisi Kadın Basketbol Takımı: Marissa Coleman xxx 19, Danieelle Marie Robinson x 5, Nilay Kartaltepe x 3, Gintare Petronyte xxx 19, Nevin Nevlin x 7, Farhiya Abdi x 6, Şeyma Kutun x 2, Yaren Uslular x 3



Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 10, Candace Parker xxx 24, Birsel Vardarlı Demirm xx 11, Alexandria Quigley xx 15, Anastasiya Veramey xx 11, Pelin Bilgiç xx 13, Melis Gülcan x 6, Esra Ural x 6, Melisa Korkmaz x 4, Merve Arı x 2



1. Periyot: 23-24 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 43-49 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 55-74 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN