Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.
İsrail'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak adını 8'li finale yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe turu geçerse, Levski Sofia (Bulgaristan) - Abiant Lycurgus (Hollanda) eşleşmesinde tur atlayan takımla, 8'li finalde karşılaşacak.
Fenerbahçe Voleybolda İsrail Ekibini Ağırlayacak
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads