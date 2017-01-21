Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Kötü Haber

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Paulo Henrique Ganso, ülkesi Brezilya'ya geri dönebilir.

UOL Esporte'de yer alan habere göre Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, eski oyuncusu Ganso'yu geri almak için girişimlere başladı. Teknik direktör Dorival Junior'un isteğiyle harekete Santos Başkanı Modesto Roma, Avrupa'da Santos için transfer görüşmelerini yürüten menajer Luiz Taveira aracılığıyla Sevilla'nın kapısını çaldı. Transfer görüşmelerinin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Santos altyapısından yetiştikten sonra 2012'de Sao Paulo'ya transfer olan Ganso bu sezon başında da Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Sevilla'da 12 maçta 644 dakika süre alabilen 27 yaşındaki oyuncu takımına 1 gol 3 asistlik bir katkı yapmıştı.