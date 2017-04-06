Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Trabzonspor'a 15 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Trabzonspor'a 15 bin TL para cezası verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.04.2017 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:
"Trabzonspor'un, 02.04.2017 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 01.04.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Antalyaspor'un, 01.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında,taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt d,d1,d2, batı alt b,c bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Antalyaspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Antalyaspor sporcusu Charles Fernando Basılıo da Silva'nın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve bunun sonucunda görülen kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca reddine,
Kayserispor'un, 01.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün alt a bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Kayserispor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor sporcusu Erkan Kaş'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor'un, 02.04.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleFDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası güney alt c bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Bursaspor'un, 02.04.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey üst a,b bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Bursaspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Samsunspor'un, 03.04.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Balıkesirspor TFF 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 34 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Evkur Yeni Malatyaspor'un, 01.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı vip üst c,d,e batı vip alt c,d,e doğu vıp üst b,c bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Elazığspor'un, 01.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir güney alt ve üst tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Bandırmaspor'un, 01.04.2017 tarihinde oynanan Bandırmaspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım seyircilerine diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanmasından dolayı takdiren 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
(İHA)