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Fenerbahçe ve Galatasaray Zenginler Listesinde
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Fenerbahçe ve Galatasaray Zenginler Listesinde

Deloitte'un 2015-16 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Zenginler Listesinde

Deloitte'un 2015-16 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2015-16 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği "Futbol Para Ligi" isimli 20'nci raporunu yayımladı.

Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25'inci sıradan girdi.

Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon avroluk geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu.

Zirve yer değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i geride bırakarak 689 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.

Son yıllarda eski başarılı dönemlerinden uzak bir performans sergileyen Manchester United'ın 11 yıl aranın ardından zirveye çıkmasında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa'yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon avroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer aldı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon avroluk geliriyle Barcelona'nın ardından 3'üncü sıranın sahibi oldu.

Geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, 172,1 milyon avroluk geliriyle listenin ilk 20'sine ilk kez adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da 192,3 milyon avroluk geliriyle listeye 18'inci sırada girdi.

Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz kulübünün yer alması, dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 7,4 milyar avroya ulaştı ve rekor kırdı.

İlk 20

Rapordaki verilerin tabloya yansıması şöyle:

SıraTakımÜlke2015-16 sezonu geliri (milyon avro)Önceki sezondaki geliri (milyon avro)
1Manchester Unitedİngiltere689519,5
2Barcelonaİspanya 620,2560,8
3 Real Madrid

İspanya

620,1577
4Bayern Münih Almanya 592474
5Manchester City

İngiltere

524,9463,5
6Paris Saint-Germain

Fransa

520,9480,8
7Arsenal

İngiltere 468,5435,5
8Chelseaİngiltere 447,4420
9Liverpool

İngiltere 403,8391,8
10Juventusİtalya341,1323,9
11 Borussia Dortmund

Almanya

283,9280,6
12Tottenham İngiltere 279,7257,5
13 Atletico Madrid İspanya 228,6

176,6
14Schalke 04

 Almanya

224,5219,7

15Roma

İtalya 218,2

179,1

16 Milan

İtalya

214,7199,1
17ZenitRusya196,5167,8

18West Ham United (yeni) İngiltere 192,3

 -
19Inter İtalya 179,2 164,8
20Leicester City (yeni)İngiltere172,1

 -

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