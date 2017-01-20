Fenerbahçe ve Beşiktaş, Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un da kupadaki Osmanlıspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.