Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım, Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım, Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.

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