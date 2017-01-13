Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım, Pfdk'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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