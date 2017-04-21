Fenerbahçe Uygun Adım Final Four'a
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, deplasmanda 80-75 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, deplasmanda 80-75 yendi.
Kaynak: Dunya.com
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