Fenerbahçe Üst Üste 3. Kez Final Four'da!

Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods: 79 - 61



THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u 79 - 61 yenen Fenerbahçe, seriyi 3 - 0'a getirerek Final Four'a çıktı.



Bu sonuçla Sarı-lacivretliler, üst üste 3. kez Euroleague'de Final-Four'a yükselme başarısı gösterdi.



Atina'daki iki karşılaşmayı (58-71 ve 75-80) kazanan Sarı-lacivertliler, serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da konuk ettiği Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek, 4'lü finale yükseldi.



Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu mücadeleyi Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler de izledi.



MAÇTAN DETAYLAR



Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Sloukas, Datome, Bogdanovic, Kalinic ve Vesely beşiyle başladı.



Maça 6-0'lık seri ile giren Fenerbahçe, Sloukas'ın üçlüğüyle de 11-4 öne fırladı. (05: 55) 7-0'lık seri ile 11-12 öne geçen Panathinaikos Superfoods karşısında Sarı-lacivertliler, Kalinic ile skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi. (13-12) Televizyon molasına da bu sonuçla gidillirken, üstünlüğünü koruyan Obradovic'in öğrencileri çeyreği 18-17 önde geçti.



İkinci çeyreğe Panathinaikos Superfoods 5-0'lık seri ile başladı ve Obradovic mola aldı. (09: 16) Udoh ve Ali Muhammed'le skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Sarı-lacivertliler, Vesely ve Udoh ile serbest atış sayılarından skoru 29-26'ya taşıdı. Nunnaly'nin üçlüğü de rakibe mola aldırdı.(32-26) Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 37-30 önde gitti.



Üçüncü çeyrek Datome ve Rivers'in karşılıklı üçlükleriyle başladı. Bogdanovic ve Datome ile farkı çift hanelerde tutan Sarı-lacivertliler; Singleton'ı tutmakta zorlansa da Kalinic'in üçlüğüyle skoru 47-37'ye taşıdı. Udoh ve Sloukas'ın basketleri de üçüncü çeyrek sonucunu belirledi: (52-42)



Udoh, Nunnaly ve Bogdanovic ve Ali Muhammed'in basketleri farkı 19'a çıkardı. (63-44) Tribünlerin iyi coştuğu bu anlarda skor 66-46'ya geldi. (05: 41) Ali Muhammed ve Bogdan Bogdanovic'in üçlükleri ile farkı 20'de tutan Sarı-lacivertliler mücadeleyi 79-61 kazandı.



FINAL FOUR'A DOĞRU



İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Final Four, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Arena'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Final Four'daki ilk maçında Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



İSTANBUL / DHA