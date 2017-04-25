Fenerbahçe, Üst Üste 3. Kez Final-Four'da

THY Euroleague çeyrek final turu üçüncü karşılaşmasında evinde Panathinasikos Superfoods'u 79-61 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0'a getirdi ve üst üste 3. kez Final-Four'a kalma başarısı gösterdi.



THY Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda Panathinaikos Superfoods ile eşleşti. Sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Yunan ekibi, evinde Fenerbahçe tarafından adeta bozguna uğradı. O.A.K.A Arena'da oynanan iki maçı da 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki mücadeleler için de büyük avantaj sağlamıştı. Bu akşam Ülker Arena'da oynanan karşılaşmayı da 79-61 kazanan Kanarya, seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a yükseldi.



Kanarya tarihe geçti



Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Euroleague'de Anadolu Efes ile beraber 2'şer kez Final-Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibini de kupanın dışına iterek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. defa Dörtlü Final gören ilk Türk takımı oldu.



Şampiyonluk finalde kaçmıştı



2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında Dörtlü Final gören Fenerbahçe, geçen sene bu turda Laboral Kutxa'yı saf dışı bırakarak finalde CSKA Moskova'nın rakibi oldu. Başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 ermiş, uzatmalarda ise Rus ekibi karşılaşmayı 101-96 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu. - İSTANBUL