Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Yarı Finalde
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler için rövanş müsabakası da çok rahat geçti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Aatıf Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti.
Rakip Medipol Başakşehir
Fenerbahçe, yarı finalde Medipol Başakşehir'le eşleşti.
Kayserispor'u eleyen sarı-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u kupanın dışına iten Medipol Başakşehir'e rakip oldu.
Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşma Medipol Başakşehir'in, rövanş ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Volkan Şen bu sezon ilk kez gol attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon kaçırdığı gollerle gündeme gelen Volkan, şanssızlığını Kayserispor karşısında kırdı.
Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 27 maçta forma giyen Volkan, yaklaşık 1 yıl sonra fileleri havalandırdı.
Volkan, Fenerbahçe formasıyla bu maçtan önce son golünü geçen sezon Süper Lig'de 24 Nisan 2016'da deplasmanda oynanan Trabzonspor müsabakasında atmıştı.
Chahechouhe her kulvarda gol attı
Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Chahechouhe, bu sezon 3 kulvarda da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-lacivertli takıma bu sezon başında transfer olan forvet oyuncusu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer gole imza attı.
Karavaiev 65 gün sonra sahada
Fenerbahçe'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Karavaiev, 65 gün sonra forma şansı buldu.
Advocaat tarafından 59 gün sonra maç kadrosuna dahil edilen 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşısında son 21 dakika forma giydi.
Karavaiev, bu maçtan önce en son Süper Lig'de 29 Ocak'taki yine bir Kayserispor müsabakasında görev almıştı.