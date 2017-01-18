Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gruptan Çıktı

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası C grubunda mücadele eden Fenerbahçe, son 2 maç kala bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Sarı lacviertliler, grupta oynanan Amed Sportif - Menemen Belediyespor maçının berabere bitmesiyle gruptan çıktı.



Grupta 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 4 puanı bulunan Menemen Belediyespor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için, son 2 maçında mağlup olsa dahi bir üst tura yükselecek.



Fenerbahçe'nin grupta 12 puanı bulunan Gençlerbirliği'nin üstünde lider olarak grubu tamamlayamaması halinde ikinci turda Beşiktaş ile eşleşmesi yüksek ihtimal.