Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galibiyetle Turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.



Doğrudan katıldığı gruplarda yaptığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayan sarı-lacivertli takım, C Grubu'nu 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin ardından ikinci sırada tamamladı.



Fenerbahçe, son 16 turunda D Grubu lideri Beşiktaş ile karşılaşacak.



Salih'ten bin 389 gün sonra gol



Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.



Sarı-lacivertli takımda son golünü 7 Nisan 2013'te kaydeden Salih, Amed Sportif Faaliyetler maçının 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçirerek, bin 389 gün sonra fileleri havalandırdı.



2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında İtalya'nın Roma takımında kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol attı. Salih, Amed Sportif Faaliyetler filelerine gönderdiği golle, kariyerinde ilk kez bir Türkiye Kupası maçında skoru değiştirdi.



Sarı-lacivertli futbolcu, Robin van Persie'nin attığı ilk golün de pasını veren isim oldu.