Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe şov vardı. Avni Aker'deki son maçta Trabzonspor'a konuk olan sarı lacivertliler, devreyi 3-0'lık galibiyetle noktaladı. Öte yandan 29. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

TRABZON İYİ BAŞLADI AMA...

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, özellikle ilk yarım saatlik bölümde topa sahip olan taraftı. Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar da gerçekleştiren bordo mavililer, buna karşın Volkan Demirel'in kalesini geçmeyi başaramadı.

YUSUF ERDOĞAN ATILDI, MAÇ KOPTU

29. dakikada ise maçın kırılma anı yaşandı. Çizgi üzerinde topu elle kesen Yusuf Erdoğan, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken Fenerbahçe penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Fernandao da takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada gelişen hızlı atakta rakibini mükemmel geçen Lens, Sow'a 'al da at' derecesinde pası verdi, Senegalli yıldız da affetmedi ve farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada bu kez sazı eline alan Lens, klas bir golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 31 puana yükselen Fenerbahçe, ilk yarıyı 4. sırada kapattı. 18 puanda kalan Trabzonspor ise 13. sırada yer aldı.