Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, hücum ve savunma organizasyonları çalışıp, çift kale maç oynadıkları belirtildi.



Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, akşam üzeri bu kente gidecek.