Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki Tesislerin Tapusunu Aldı
Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı.
Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı.
Kaynak: Dunya.com
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