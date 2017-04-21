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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki Tesislerin Tapusunu Aldı
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki Tesislerin Tapusunu Aldı

Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki Tesislerin Tapusunu Aldı

Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı.

Kaynak: Dunya.com

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