Fenerbahçe THY Euroleague'de Favori
İddaa THY EuroLeague şampiyonluk oranlarını değişti. THY EuroLeague'de iddaa, değişen şampiyonluk oranlarını ilan etti
İddaa, THY EuroLeague'de yeni şampiyonluk oranlarını ilan etti.
Kıyasıya Final Four mücadelesinin yaşandığı THY EuroLeague'de şampiyonluk oranları da her hafta değişiyor.
Fenerbahçe'nin favori gösterildiği THY EuroLeague oranlarında son 8'de alınan sürpriz sonuçların ardından oransal olarak değişim yaşandı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları 2.30'a çekildi ve CSKA Moskova'nın önünde favori olarak gösterildi.
Anadolu Efes'in de oranları yükseltilip Olympiakos'un önüne çekilerek hem turun favorisi olarak gösterildi, hem de 4. şampiyonluk adayı haline getirildi.
İşte iddaa'nın oranları:
THY EuroLeague'de güncel şampiyonluk oranları:
2.30 Fenerbahçe
2.40 CSKA Moskova
3.60 Real Madrid
11 Anadolu Efes
13 Olympiakos
25 Darüşşafaka
100 Panathinaikos
150 Baskonia
Kaynak: Sporx.com