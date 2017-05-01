Fenerbahçe Ter Attı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta maçında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.

Fenerbahçe Ter Attı



Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta maçında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirip Beşiktaş maçı hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü devam edecek

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