Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat: Hernanes Gündemimizde Değil

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif maçının ardından açıklamalarda bulundu

Maça değinen Advocaat, "Çok fazla stres yoktu genç oyuncularımızı kullandık, oyuncularımın performansından da çok memnunum" dedi.

SALİH'İN PERFORMANSI HAKKINDA

Salih'in durumunu değerlendiren Hollandalı, 10 numara transferi hakkında, "Daha uzun periyotta yapabileceklerini ispatlamalı. Pazar günü fena değildi, bu gün de öyleydi. Biz 10 numara bakmıyoruz, yaratıcı bir oyuncu arıyoruz" açıklamasını yaptı.

"HERNANES GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Advocaaat'a Hernanes transferi sorulurken, "Çok konuşuyor insanlar, gazetelerde isimlere bakıyorum, Hernanes'in isminin ise bir anlamı yok" ifadelerini kullandı

"BEŞİKTAŞ MAÇINI ZAMANINDA DÜŞÜNÜRÜZ"

Beşiktaş maçının önemine ise, "Her hafta aynı şeyi duyuyorum, "Çok kritik, kritik..." diye, en önemli maç bir sonraki maç... Dönüm noktası demeniz abartı olur. Derbi maçı için Biz pazar maç oynuyoruz, şu an o önemli. Beşiktaş değil, Pazar günü önemli" sözleriyle yanıt verdi