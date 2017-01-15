Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat: Maçtaki Puan Kaybında Tek Hatalı Yok

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Adanaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ADIMDA GEÇ KALDIK"

Yayıncı kuruluşa konuşan Advocaat açıklamasında "Biz daha iyi bir başlangıç yapmalıydık. Aslında ilk maçta mağlup olmuştuk bu sefer 1 puan aldık daha iyi bir başlangıç oldu. Maçın 2. yarısında fena değildik. İyi oynadık demiyorum ama çok çalıştık. Ama maçın ilk yarısında her adımda geç kaldık. Aatıf'la bizim aramızda bir kriz yok ama taraftarları da anlayabiliyorum. Bu maçtaki puan kaybında sadece tek bir hatalı yok." ifadelerini kullandı.