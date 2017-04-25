Fenerbahçe Tarih Yazdı

THY Eurolueague Play-off turu üçüncü maçında Panathinaikos Superfoods'u 79-61 mağlup eden Fenerbahçe, Final-Four'a yükseldi.



THY Euroleague Play-off turundaki rakibi Panathinaikos Superfoods'u deplasmanda 71-58 ve 80-75'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Ülker Arena'da oynanan karşılaşmada da Yunan ekibini 79-61 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a kaldı.



Sarı-lacivertliler, bu sene İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Final-Four'da finale kalmak için ter dökecek. - İSTANBUL