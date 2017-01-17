Fenerbahçe Taraftarlarından Van Der Wiel'in Paylaşımına Tepki

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Gregory Van der Wiel cephesinde belirsizlik sürüyor.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hollandalı yıldızın son paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
'AH İSTANBUL'
Transfer tekliflerini reddettiği haberlerinin gölgesinde İstanbul boğazında balık tuttuğu fotoğrafı paylaşan Van der Wiel, 'Ah İstanbul' yorumunda bulundu.
Paylaşıma ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları, uzun süredir sarı lacivertli formayla sahaya çıkmayan Hollandalı oyuncunun bir anca takımdan gitmesini istedi.
Ah Istanbul 🇹🇷
Gregory van der Wiel (@gregoryvanderwiel) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Kaynak: Futbolarena.com