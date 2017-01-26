Fenerbahçe Taraftarlarından Rıdvan Dilmen'e Olay Protesto

FutbolArena - THY Euroleague 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karşısında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.



Tribünler tıklım tıklım dolarken, bir grup Fenerbahçe taraftarı, referandumda 'evet' oyu kullanacağını açıklayan Rıdvan Dilmen'e tepkiliydi.



'SEN BİZİM İÇİN ÖLDÜN'



Başkanlık sistemine evet diyeceğini duyuran Rıdvan Dilmen için ölüm afişi bastıran taraftarlar doğum tarihinin yanına 2017'yi ekleyerek 'Sen bizim için öldün' mesajını verdi.



Sosyal medyada @beacon isimli Twitter kullanıcısı, Rıdvan Dilmen protestosu sırasında çektiği fotoğrafları ve afişin yakın plan çekimini hesabından paylaştı.







