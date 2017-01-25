Fenerbahçe Taraftarları Deniz Naki'yi Protesto Etti

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında seyircisi karşısında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Fenerbahçe'nin taraftarları Deniz Naki'ye tepki gösterdi.



ISLIKLI TEPKİ



Maç boyunca Amedsporlu Deniz Naki'nin ayağına topun geldiği anlarda ıslıklı protesto sergileyen Fenerbahçe tribünleri, terör örgütü propogandası nedeniyle TFF'den sık sık ceza alan oyuncuya tepkisini dile getirdi.



Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Amedsporlu Deniz Naki hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmış, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.