Fenerbahçe Taraftarı Bile Aziz Yıldırım'a Gülüyor'

FutbolArena - Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar olay yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Habertürk Gazetesi'nde yorumlarda bulunan Fatih Altaylı şunları söyledi:



"Aziz Yıldırım'ın haklı olduğu çok yer var. Aziz Bey'in başkanlıktaki büyük tecrübesi ve ortamı iyi biliyor olması çok doğru analizler yapmasına neden oluyor. Pek çok söylediğine katılıyorum ama Aziz Yıldırım'ın sorunu şu: İyi konuşuyor fakat sonunda batırıyor, çünkü lafını ille bir tehditle bitiriyor. "Sahaya sandalye koyarım, maçı oynatmam. Tribündekiler sahaya iner" gibi tehditler. Bazen daha da ötesi. Bunu söyleyince de laflarının hiçbir değeri kalmıyor.



Hakemlerle ilgili sözleri hepimizin söylediği şeyler. Verilmeyen penaltıları buz gibi penaltı ama ligde verilmeyen ilk ve tek penaltı bu mu? Federasyonu suçluyor, altyapı diyor, yabancı yasağı diyor. İyi de 20 yıldır başkansın, F.Bahçe altyapıdan kaç oyuncu çıkardı, bir de onu söylesene. F.Bahçe'nin oyuncu çıkarmasını da hakemler veya federasyon mu engelliyor!



Aziz Yıldırım, F.Bahçe başarısız olmaya başladığı anda hep bunu yapar. ya federasyona savaş açar, ya hakemlere, ya G.Saray'a. Bunu herkes öğrendi ve artık F.Bahçe taraftarı bile Yıldırım'a gülüyor. F.Bahçe'nin başarısızlığında herkes suçlu olabilir ama Aziz Yıldırım asla! O hep haklıdır ve suç hep başkalarındadır. Takım şampiyon olursa Aziz Yıldırım yapmıştır, olamazsa başkaları yüzünden kupa kaçmıştır. Tabii bu MHK'nin ve bu TFF'nin başarısız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama TFF seçimlerini hatırlayın, Yıldırım bu federasyonun en büyük destekçisiydi. Diğer adaylar seçime katılacak imzayı bile toplayamadılar. Tek adamla gidilen seçimlerden iyi bir şey çıkmaz."