Fenerbahçeli Taraftarlar, Adanaspor Maçında Aatıf'ı Yuhaladı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında lig sonuncusu Adanaspor'u ağırlarken devre arasında kadro dışı bırakılan ve kampa götürülmeyen Aatıf Chahechouhe maça ilk 11'de başladı.

KAPTIRDIĞI TOP GOL OLDU

Adanaspor ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken Fenerbahçe taraftarı hiç beklemediği bir ilk yarı izledi. Özellikle Aatıf Chahechouhe'nun kaptırdığı top Fenerbahçe kalesinde gole dönüşünce taraftarın tepkisi başladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI AATIF'I YUHALADI

Taraftarlar maçın 2. yarısında Aatıf topu ayağına aldığında tecrübeli oyuncuyu yuhalarken, Aatıf bu tepkilerin ardından daha da kötü oynamaya başladı ve çok sayıda top kaybı yaptı.

Bu top kayıplarına dayanamayan teknik adam Dick Advocaat da 64. dakikada Aatıf'ı çıkarıp oyuna Salih Uçan'ı aldı.

AATIF TARAFTARLARI ALKIŞLADI

Oyundan çıkarken de yuhalanan Aatıf Chahechouhe tepkilere alkışla karşılık verirken teknik direktör Dick Advocaat da oyuncusunu tebrik etti.