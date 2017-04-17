Fenerbahçe Talisca'yı İstememiş!

Teklif bizzat Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'den gelmiş.



Fenerbahçe'ye daha önce Cristian Baroni ve Andre Santos'u getiren menajer Leita, Talisca'yı sezon öncesinde sarı-lacivertlilere getirdi.



O dönemde takımın başında olan Vitor Pereira'nın, "O tarz bir oyuncuya ihtiyacımız yok" diyerek yıldız futbolcuyu veto ettiği belirtildi.



Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın vetosu üzerine Talisca için harekete geçmemiş.



(Fotomaç)