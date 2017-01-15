Fenerbahçe Son 6 Sezonun En Kötüsü...

FutbolArena Detay - Sezonun 17. haftasında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe son 6 sezonun en kötü ilk yarısını tamamlamış oldu.



2010-2011 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ



Fenerbahçe bu sezon 17.hafta sonunda 32 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, 17. haftalar itibariyle en son 2010-11 sezonunda 7 ve üzerinde farkla liderin gerisinde kalmıştı. 2010-11 sezonunda Fenerbahçe, 33 puanla ilk yarıyı 3.sırada bitirmiş lider Trabzonspor ise 42 puan toplamıştı. Buna karşın Fenerbahçe ikinci yarıda 49 puan toplayıp ligi 82 puan ve averajla şampiyon tamamlamıştı.



SON 10 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANI



Öte yandan Fenerbahçe bu sezon ilk 17 hafta sonunda 32 puan topladı. Fenerbahçe böylece son 10 sezonda 17. haftalar itibariyle 33 puanın altında ikinci kez kaldı. Fenerbahçe son 10 sezonda bu sezon dışında sadece 2012-13 sezonunda 17. haftada 27 puan alabilmişti.