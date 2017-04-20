Fenerbahçe Seride 2 - 0 Öne Geçti
Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 80-75 yendi.
Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 80-75 yendi. Bu sonucun ardından durumu 2-0'a getireren sarı lacivertliler, büyük avantaj yakaladı.
Kaynak: Dunya.com
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