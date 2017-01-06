Fenerbahçe, Selçuk İnan Transferinin Rövanşını 5.5 Yıl Sonra Aldı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici-Aatıf Chahechoue takasında tüm görüşmeler dün sona erdi ve resmi imzaların atılması için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici'yi transfer etmesi akıllara 2011 yılının yazını getirdi.

3 TEMMUZ ENGEL OLMUŞTU...

3 Temmuz süreci öncesi yaşananlar Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasını oldukça germiş ve gerginlikler Selçuk İnan transferini engellemişti. Selçuk İnan da Galatasaray'a transfer olmuştu. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi bedelsiz almayı hedefleyen Galatasaray'ın oyununu bozmayı başardı ve 5.5 yıl önceki Selçuk İnan transferinin rövanşını da aldı.

(Takvim)