Fenerbahçe Şartları Zorluyor!

Uzun süredir yaşanan 10 numara krizine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi ekonomik olarak tüm şartları zorluyor... Önceki gün sürpriz bir şeklide Milano'ya çıkarma yapan ve Jose Sosa ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler'in adeta çılgın bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıl için tam 15 milyon Euro (60 milyon lira) önerdiği belirlendi.

MİLANO'DA KALMAK İSTİYOR



Fakat Jose Sosa yapılan bu astronomik teklife rağmen Sarı-Lacivertliler'e henüz 'evet' demedi... Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamasına rağmen güvenlik sorunlarını bahane ederek ayrılık kararı alan Tangocu'nun yeniden Türkiye'ye dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca Sosa'nın eşinin de Milano'da yaşamaya devam etmek istediği, bunun da sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.

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İtalyan basını, Milan'dan gelen "Sosa'yı satmıyoruz" açıklamasının ise transfer taktiği olduğunu düşünüyor... Milan'ın Arjantinli yıldızın performansından hiç memnun olmadığını yazan gazeteler, "Başkan Galliani şu anda fiyat yükseltmeye çalışıyor. Bu nedenle tok satıcı rolünü oynuyor" ifadesini kullandı. Fenerbahçeli yetkililerin bugün Sosa ve eşiyle bir araya geleceği ve ikiliyi ikna yollarını arayacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu görüşmeden de sonuç çıkmazsa listedeki diğer isimler olan Oscar Romero ve Alan Patrick'le temasa geçilecek.

Kaynak: Takvim