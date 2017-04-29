Fenerbahçe Şampiyonluğa Göz Kırptı

Fenerbahçe, Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 2. maçında da Galatasaray'a set vermedi. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı Lacivertliler, serinin ikinci maçını da 25-20, 25-23 ve 25-21 setlerle kazandı.



Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 3. maç 2 Mayıs Salı günü oynanacak.



OLAYLAR NEDENİYLE MAÇ 70 DAKİKA DURDU



Karşılaşmanın ikinci seti oynanırken Fenerbahçe tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle maça uzun bir süre ara verildi.



Maçın ilk setinde Fenerbahçe tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabakanın hakemi iki kere ihtar verdi. İkinci sette Galatasaray, 14-13 öndeyken, Fenerbahçeli iki farklı taraftar grubu arasında tartışma yaşandı. Sahaya atılan yabancı maddeler üzerine, hakemler maçı durdurarak oyuncularla soyunma odasına gitti. Güvenlik güçleri iki taraftar grubunu da salonun dışına çıkarttı ve 70 dakika sonra hakemler tekrar sahaya gelerek maç kaldığı yerden devam etti.



Öte yandan maçın üçüncü setinin başında her iki takımın başantrenörü de kırmızı kart gördü.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Sadettin Deneri, Erol Akbulut



Fenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein, Ergül Avcı)



Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)



Setler: 25-20, 25-23, 25-21



Süre: 162 dakika (33, 99, 30)