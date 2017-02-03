Fenerbahçe, Roberto Carlos'u UEFA'ya Şikayet Etti

FutbolArena Özel - Fenerbahçe'de Kayserispor mağlubiyetinin ardından Dick Advocaat'ın basın toplantısında kadronun yetersiz olduğunu vurgulmasının ardından kısa süre içerisinde görevinden ayrılacağı yönünde iddilar ortaya atılırken, Hollandalı teknik adamla ile yolların ayrılması durumunda Roberto Carlos'un sezon sonuna kadar takımın başına geçeceği öne sürüldü.



Fenerbahçe'den teknik direktör Roberto Carlos hakkında açıklama



Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden Advocaat ile yolların ayrılması durumunda takımın başına Roberto Carlos'un geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Söz konusu açıklamada, Kulübümüzün hali hazırda teknik direktörü Dirk Advocaat olup, konuyla ilgili başka bir tasarruf ve plan bulunmamaktadır. Dolayısıyla bahse konu haberde yer alan isimler, iddialar ve dedikodular hayal ürünüdür." ifadelerine yerel verildi.



Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye teknik direktör olamayacağının sebebi



Fenerbahçe kulübünden Roberto Carlos ile ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın dışında Brezilyalı teknik adamın sarı lacivertli kulüpte şu dönemde teknik direktörlük yapmasının imkanı bulunmuyor.



UEFA'YA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ



Roberto Carlos, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Corinthians'a transferi sırasında sarı lacivertli kulübe 1 milyon euro ödeyeceğine dair söz vermiş ve bununla ilgili bir belge imzalamıştı. Ancak imzalanan belgeye rağmen Roberto Carlos hala bu parayı Fenerbahçe'ye ödemedi. Fenerbahçe yönetimi ise UEFA'ya yaptığı şikayete rağmen sonç alamadı. Aziz Yıldırım ile Roberto Carlos'un arası bundan dolayı açık ve Yıldırım'ın Brezilyalı teknik adama olan tepkisi hala sürüyor.