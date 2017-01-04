Fenerbahçe, Ramazan Civelek'i Büyükşehir Gaziantepspor'a Kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Gaziantepspor, Uğur Akdemir ve kaleci Necati'den sonra Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i de sezon sonuna kadar kiraladı.

Ligin ikinci yarısında daha yukarılara çıkmak isteyen Büyükşehir Gaziantepspor, Teknik Direktör Metin Diyadin'in isteği üzerine transfer görüşmelerini sürdürürken Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i de gündeme aldı. Civelek ile yakından ilgilenen Mavi-Beyazlılar, bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etti.

Advocaat'ın sadece kupa maçlarında şans verdiği futbolcu bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada forma giymişti.