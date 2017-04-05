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Fenerbahçe Rahat Kazandı
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Fenerbahçe Rahat Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Rahat Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup etti.

Kaynak: Dunya.com

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