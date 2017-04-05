Fenerbahçe Rahat Kazandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Hükümetten iş arayanlara 650 TL!
-
Kamuya 90 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
-
Dolar dur durak bilmiyor!
-
Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu
-
Muhtarlara ve koruculara müjdeleri sıralayınca salon ayağa kalktı
-
Taksici olarak gittiği Avustralya'dan fabrikatör olarak döndü
-
Hükümetten altınla ilgili bir hamle daha!
-
"Diriliş" hayranlarına kötü haberi Engin Altan verdi