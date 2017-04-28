Fenerbahçe, Polonyalı Atleti Transfer Etti

Fenerbahçe, atletizm şubesini Polonyalı atletle güçlendirdi.

Fenerbahçe, Polonyalı Atleti Transfer Etti

Fenerbahçe, atletizm şubesini Polonyalı atletle güçlendirdi.

Fenerbahçe Atletizm Şubesi, 10 Şubat 1990 doğumlu Polonyalı atlet Anna Jagaciak-Michalska ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Üç adım atlama stilinde çeşitli turnuvalarda başarıları bulunan Polonyalı atlet, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak. - İSTANBUL

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