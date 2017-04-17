Fenerbahçe, Play-off Serisine Yunanistan'da Başlıyor
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak.
Kaynak: Dunya.com
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