Fenerbahçe Planını Yaptı!

Hollandalı teknik adam her günü oyunun farklı bölümlerine ayırdı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat derbiye özel bir çalışma sistemi hazırladı.



Advocaat her günü oyunun farklı bir bölümüne ayırdı. Futbolcular hücum ve savunmayı farklı günlerde çalışacak.



Bu programda futbolcular önce kendilerine özel olarak hazırlanan videoları izleyecek. Görüntüler Galatasaray'ın oynadığı maçlardan derlenmiş güçlü ve zayıf yönlerini içerecek. Teknik ekip, videoları futbolculara izletirken, teorik anlatımla da destekleyecek.



Sonrasında sahaya"Sarı lacivertliler Galatasaray derbisine kadar izin yapmayacak. Takım cumartesi günü son çalışmasını yaparak tesislerde kampa girecek.