Fenerbahçe, Pfdk'ya Sevk Edildi

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de sahne alan Amedspor maçında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan aleyhine bağıran Fenerbahçe taraftarı, PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada sevk nedeni 'çirkin tezahürat' olarak nitelendirildi.
İşte o açıklama:
Hukuk Müşavirliği'nce 27.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: Futbolarena.com