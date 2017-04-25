Fenerbahçe - Panathinaikos Maçının Biletleri, Karaborsada Bin TL'ye Ulaştı

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe'nin Panathinaikos'u ağırlayacağı maçın biletleri, karaborsada bin TL'ye kadar ulaştı.

Fenerbahçe - Panathinaikos Maçının Biletleri, Karaborsada Bin TL'ye Ulaştı

Yunanistan'da Panathinaikos'u iki maçta da yenip seriyi 2-0 yapan Fenerbahçe, bu akşam 20:45'te rakibiyle Ülker Sports Arena'da karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanırsa, İstanbul'daki Final Four'da mücadele hakkı elde edecek.

Bu karşılaşma için kombineler dışındaki biletler kısa sürede tükendi. En ucuzu 88, en pahalısı 253 TL olan biletler karaborsada bin TL'ye kadar ulaştı.

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