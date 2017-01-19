Fenerbahçe - Panathinaikos Maçı Canlı İzle

FutbolArena - Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe seyircisi karşısında Yunanistan ekibi Panathiankos'u ağırlayacak.



Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Zeljko Obradovic yönetiminde çıktığı 17 Avrupa maçından 10 galibiyet alabilen Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'daki karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 20: 30'da başlayacak olan Fenerbahçe-Panathinaikos maçı Bein Sports 3 kanalından naklen ve şifeli olarak yayınlanacak.



Öte yandan karşılaşmayı Nesine.com üzerinden üye girişi yaptıktan sonra şifresiz ve canlı olarak seyredebilirsiniz.



FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS CANLI İZLE