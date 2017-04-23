Fenerbahçe Panathinaikos Biletleri Satışa Çıkıyor





Karşılaşmanın bilet satışı, son dönemde yoğun olarak yapılan sahte bilet satışı ve karaborsa bilet satışlarının önlenmesi adına alınan tedbirler kapsamında, yalnızca Fenerbahçe Ülker Sports Arena bilet gişesinden, kişi başı bir bilet alınabilecek şekilde yapılacak, her taraftar 1 bilet alma hakkına sahip olacaktır. Bilet almak isteyen taraftarlarımıza, TC Kimlik Numaralarının yer aldığı kimlik fotokopileri ibrazı karşılığında bilet temini sağlanacaktır. Bu nedenle, bilet almak isteyen taraftarlarımızın yanlarında kimlik fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. Satılan her biletin üstünde, bilet alımı yapan taraftarlarımıza ait isim ve TC Kimlik Numarası bilgisi yer alacak ve bilet alarak salona giriş yapmak isteyen taraftarlarımıza, salon girişinde bilet ve kimlik kontrolleri yapılacak, bilet üzerindeki isim ve kimliği örtüşmeyen taraftarlar içeri alınmayacaktır.



Fenerbahçe Ülker Sports Arena bilet gişesi, 24 Nisan Pazartesi günü 14: 00 – 21: 30 saat aralığında açık olacaktır.



Müsabakanın bilet satış fiyatları ise şu şekildedir:



Kat 1: 253 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 2: 154 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 3: 132 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 4: 121 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 5: 110 TL

Kat 6: 99 TL

Kat 7: 88 TL



Seride 2-0 önde olduğumuz ve Final 4 için sadece 1 galibiyete ihtiyaç duyduğumuz bu karşılaşmada, eşsiz taraftarlarımızın rolü şüphesiz çok önemlidir. Taraftarlarımızdan ricamız, maçın başından sonuna dek takımımıza koşulsuz destek olarak her zamanki gibi sahadaki 6. Adam olmalarıdır.