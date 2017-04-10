Fenerbahçe Orduevi'nin Kontrol Edilmesi Teşebbüs Edenlere Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan 3'ü tutuklu 40 asker hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve onbeşer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan şüphelilere ilişkin hazırlanan ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 193 sayfalık iddianamenin incelenmesi tamamlandı.



Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 31 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına hükmetti. Heyet, duruşmaların 1, 2, 3 ve 4 Ağustos'ta sürdürülmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırdı.



İddianame



İddianamede, rütbeli askerler Kayhan Korkmaz, Fahri Sivri ve Recai Yeğen ile 37 er, şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Soruşturma kapsamında rütbeli askerlerin tutuklandığı belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, Üsteğmen Kayhan Korkmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", diğer 39 şüpheli hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istendi.



Darbe girişimi öncesi İstanbul'daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbeciler tarafından yapılan toplantılarda, darbe kalkışması kapsamında hangi kurum ve kuruluşlara ait binalar ile hangi köprü ve kara yolu geçiş noktalarının kontrol altına alınacağı hususunun kararlaştırıldığı aktarılan iddianamede, toplantılarda köprülerin, önemli kara yolu geçiş noktalarının, havalimanlarının, AKOM, Valilik, Telekom, belediye, televizyon kanalları, Emniyet Müdürlüğü ve benzeri bir kısım kurum ve kuruluşların yanı sıra, Fenerbahçe Orduevi'nin de kontrol altında tutulmasına karar verildiği hatırlatıldı.



İddianamede, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına alma görevinin şüpheli üsteğmen Kayhan Korkmaz'a verildiği belirtilerek, orduevinin neden hedef seçildiği şöyle anlatıldı:



"Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul iline gelen rütbeli askeri personellerin genellikle burada konakladıkları, olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin, başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir."